Karnevalsausschuss aus Düsseldorf Unterbacher Karnevalisten beschließen „Historisches“

Der neue Präsident sagt: „Die Aufnahme von Frauen als aktive Mitglieder ist ein bedeutender Schritt für unseren Verein. Es ist an der Zeit, dass wir die Talente und Ideen von Frauen in den Unterbacher Karneval einbeziehen und unsere Gemeinschaft noch bunter und vielfältiger gestalten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern, um den Karnevalsausschuss Unterbach zu neuen Erfolgen zu führen.“ Der Karnevalsausschuss Unterbach blickt laut Sprecher Fink nun optimistisch in die Zukunft und plant bereits die kommende Karnevalssession.