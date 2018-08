Düsseldorf-Kalkum: Darum sind Alpakas so niedlich

Düsseldorf Welche Tiere kann man in Düsseldorf hautnah erleben? Wir haben die Alpakas in Kalkum besucht – und uns in die Tiere verliebt. Michaela und Detlef Maluche kümmern sich um insgesamt 13 der Kamele.

Seit 2011 kümmern sich Michaela und Detlef Maluche auf der Weide in Kalkum um ihre Alpakas. Gestartet mit zwei Tieren, ist die Herde inzwischen auf 13 Mitglieder angewachsen, einige von ihnen sind sogar in der Herde geboren. Familie Maluche hat sich in einem Urlaub in Tirol in die Tiere verliebt. „Besonders an Alpakas ist die Ruhe, die die Tiere ausstrahlen. Es sind sehr friedliche Tiere, man kann sich mit ihnen richtig entspannen“, sagt Detlef Maluche. Friedlich heiße aber keineswegs, dass die Alpakas Kuscheltiere seien: „Unsere Damen Quimbaya und Sunshine gehen immer auf unsere Besucher zu und wollen gestreichelt werden. Die anderen sind da zögerlicher. Jedes Tier hat so seine Charakterzüge“, erklärt Michaela Maluche. Trotzdem: Wer ein paar Minuten in der Mitte der Herde verbringt, entschleunigt automatisch. Aber auch Alpakas können mal wütend werden – und spucken dann, genau wie Lamas. Meist allerdings innerhalb der Herde, wie Maluches erklären. Was die Alpakas von den Lamas unterscheidet, ist die Körpergröße, auch die Ohren sehen anders aus. Auf der Speisekarte der Alpakas steht derweil nicht viel: Gras, Heu und Wasser reichen den Tieren aus.



Wie nah kann ich den Alpakas kommen? Ziemlich nah. Quimbaya ist sogar ein wenig beleidigt, wenn man aufhört, sie zu streicheln. Weil sie aber super flauschig ist, möchte man auch gar nicht damit aufhören – Glück für Alpaka und Mensch. Sunshine ist ebenso verschmust. Bei den anderen Alpakas muss man ein wenig Geduld haben. Und auch auf die Besucher kommt es an: „Wir haben schon beobachtet, dass Alpakas, die sonst zum Beispiel nicht beim Parcours mitmachen wollten, bei Jugendlichen einfach mitgelaufen sind. Das hatte wohl etwas mit der Körpergröße zu tun“, sagt Michaela Maluche.



Was wird sonst an Unterhaltung geboten? Ihre Alpaka-Herde ist das große Hobby von Familie Maluche. Weil sie sich so in die Tiere verliebt haben, überlegten sie sich 2013, auch Besuchern einen Zugang zu den Tieren zu geben. An den Wochenenden bieten sie Spaziergänge mit den Tieren an, außerdem kann man mit den Alpakas einen Hindernisparcours überwinden. Unter der Woche kann man die Aktion „Alpakas hautnah“ buchen. „Da besucht man uns auf der Weide, streichelt die Tiere und macht Fotos, und wir informieren über die Tiere“, sagt Detlef Maluche. Das Angebot ist also nicht mit einem Streichelzoo oder ähnlichem zu vergleichen – eben auch, weil die Tierbesitzer unter der Woche beruflich viel zu tun haben. Detlef Maluche ist Oralchirurg, seine Frau arbeitet in der Eventbranche.