Konzert in Düsseldorf Jesus-Passion des Düsseldorfer Komponisten Oskar Gottlieb Blarr

(RP) „Jesus-Passion – eine Passionsmusik im Zeichen der Befriedung und Versöhnung von Juden und Christen“ hat der Düsseldorfer Komponist Oskar Gottlieb Blarr seine 1985 entstandene Komposition genannt. Am Sonntag, 17. März, wird sie um 15 Uhr in der katholischen St. Suitbertus Basilika Kaiserswerth am Suitbertus-Stiftsplatz, erklingen. „Auch heute – fast 40 Jahre nach der Uraufführung – ist die Aufführung dieser aufwendigen Komposition ein herausfordernder kultureller Beitrag, um in unserer Kirche und Gesellschaft den Abbau von antisemitischen Vorurteilen und Intoleranz zwischen den Religionen zu unterstützen“, sagt Susanne Hiekel, welche die musikalische Leitung hat.