Tiere im Düsseldorfer Wildpark Die Frischlinge sind da

Auf weiteren tierischen Nachwuchs müssen die Wildparkbesucher noch etwas warten. Die Wildschafe (Mufflons), die eng mit den Hausschafen verwandt sind, bekommen voraussichtlich erst in der zweiten Hälfte der Osterferien ihre Lämmer. Diese sind von Anfang an sehr aktiv und können an sonnigen Tagen auf den Wiesen und Kletterfelsen in der Nähe des Raubwildgeheges beim Spielen beobachtet werden. Muffelschafe bekommen in der Regel ein bis zwei Lämmer. Die Jungtiere des Rotwilds kommen noch später, im Mai, auf die Welt. Rotwildkühe bekommen in der Regel ein Kalb, das sie bis zu sechs Monate lang säugen.