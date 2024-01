Ausstellungsräume in Düsseldorf In der Schlossallee wird nun auch Kunst präsentiert

Die Vernissage findet an Sonntag, 21. Januar, um 13 Uhr statt und wird musikalisch mit einem Liveauftritt der Sing- und Songwriterin Ahlosen – Annalena Oelhausen - untermalt. Die Ausstellung ist danach bis zum 3. März an jedem Donnerstag ab 17 geöffnet. Alle ausgestellten Bilder können käuflich erworben werden. Der Erlös fließt – ganz im Sinn des verstorbenen Künstlers – in die Projekte des Vereins „Düsseldorf teilt“. Am Ausstellungsende werden die Werke durch den Moderator Kalle Wahle meistbietend versteigert.