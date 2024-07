Boxevents in Düsseldorf „Immer die Führhand, bis sie abfällt“

Düsseldorf · Aria Najafi ist Profi und will „ehrlichen Sport“. Er leitet das Boxstudio Freudenreich an der Duisburger Straße. Dort kann man bei Charity-Boxabenden erfahren, was er darunter versteht.

24.07.2024 , 13:12 Uhr

Aria Najafi brachte für alle Athleten des Abends Medaillen mit in den Ring. Foto: Anne Orthen (orth)