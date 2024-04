Neue Show in Düsseldorf Mit dem Apollo auf eine unterhaltsame Kreuzfahrt

Traditionell durften sich die RP-Premium-Card-Besitzer die neue Show bei der Premiere als erstes ansehen und waren begeistert. „Wie immer war das eine ganz besondere Stimmung. Man fühlt sich gleich in eine andere Welt versetzt“, sagt Karl-Hein Grützner. Der Unterrather besucht regelmäßig mit seiner Frau Inge die Shows im Apollo. Dieser hat besonders die Nummer von Artistin Yahav gefallen, die sich äußerst anmutig in und mit einem großen Metallrad über die Bühne bewegte und dabei in fließenden Bewegungen von einer Position in die nächste wechselte. „Das war so schön, weil es so leicht aussah. Man möchte das am liebsten auch mal machen.“