Advent in Düsseldorf Hier finden die ersten Adventsbasare statt

Bis zum Beginn der Adventszeit ist es nicht mehr lang. Viele Gemeinden veranstalten in dieser Zeit die beliebten Adventsbasare, deren Erlös für wohltätige Zwecke verwendet wird. Oft fließt das Geld in Partnergemeinden in ärmeren Ländern, aber auch in soziale Projekte in Düsseldorf wie die Tafeln. Im Angebot sind dann viele selbstgemachte Dinge wie Gestecke, Plätzchen, Marmelade und Dekoartikel. Einige Veranstalter haben aber auch noch besondere Dinge vorbereitet. Eine Auswahl der ersten Basare, die bereits am kommenden Wochenende starten.