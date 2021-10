Volksfeste in Düsseldorf : Am Staufenplatz drehen sich die Karussells

Düsseldorf Rund 35 Schausteller haben in Düsseldorf-Grafenberg eine Kirmes für die ganze Familie aufgebaut – und sorgen damit auch für ein Stück Normalität. Das Angebot ist vielfältig.

Einigermaßen normal ist es auch auf dem Staufenplatz. Nach der auf den Herbst verschobenen Frühlingskirmes am Rheinufer ist die Veranstaltung in Grafenberg erst das zweite Volksfest des Jahres in der Landeshauptstadt. Dort reihen sich Autoscooter an Kinderkarussells, an Raupe, an Riesenrad und an die Geisterbahn. Das ist ein Anblick, den auch Ben Malfertheiner genießt.