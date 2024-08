Benefizkonzerte in Düsseldorfer Stadtkirche Helge Schneider kommt zum „Bariton-Battle“ in die Johanneskirche

Die Karten seien so schnell ausverkauft gewesen, dass man die Werbeplakate gar nicht erst habe aufhängen müssen. Der Musiker und Kabarettist Helge Schneider wird gemeinsam mit der Jazz-Band „Wolf Doldinger & Best Friends“ am 3. und 4. September zwei Benefizkonzerte mit dem Titel „Sound of Jazz“ im Bachsaal der Johanneskirche spielen. Die jeweils 300 Karten für die beiden Abende seien quasi innerhalb eines Tages vergeben gewesen, berichtete Jazzmusiker Wolf Doldinger am Mittwoch bei einem Pressetermin mit den Organisatoren. „Wir sind sehr glücklich, dass Helge Schneider mitmacht und wir der Kirche helfen können“, so Doldinger.