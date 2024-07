Veranstaltung des Urdenbacher Bürgervereins Handwerkermarkt am Samstag in Urdenbach

Der Urdenbacher Handwerkermarkt hat Tradition. Der Allgemeine Bürgverein Urdenbach (ABVU) richtet ihn am kommenden Wochenende bereits zum 32. Mal aus. Dabei geht es für die traditionsreiche Veranstaltung wieder zurück zu den Wurzeln. Viele Jahre fand der Markt in der Seniorenresidenz Haus Schlosspark statt. Zum 100-jährigen Bestehen des Heimatvereins, das Anfang August 2022 gefeiert wurde, zog auch der Handwerkermarkt in das dafür aufgestellte Festzelt am Piels Loch. Vergangenes Jahr nutze der ABVU das zum Tanz in den Mai aufgestellte Festzelt als Veranstaltungsort des Marktes.