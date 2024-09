Apollo Varieté in Düsseldorf Handstand auf zwei Fingerspitzen

Keine Frage, Dmytro Malakhov ist einer der beeindruckendsten Künstler in der aktuellen Show des Apollo Varieté und wird mit seiner Nummer dem Titel der Show Crazy Candyland gerecht. Bescheiden gibt sich der 29-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Handstandnummer mit zwei Fingern habe er bei YouTube gesehen und so lange geübt, bis er sie konnte. Klingt so einfach, hat aber auch sehr viel mit Körperbeherrschung zu tun. „Ja“, gesteht er, am Anfang sei es sehr schwierig gewesen. Aber jetzt sieht es so einfach, so leicht aus. Der Handstand ist der Höhepunkt der Nummer. Normalerweise ist er der Schlussakt. Aber im Apollo ist es ein phantastisches Intermezzo. „Es passt so gut zur Musik, und zum Bühnenbild“, sagt er. Dmytro Malakhov ist kein Artistenkind, besuchte mit 14 Jahren zum ersten Mal einen Zirkus und kommt von der Calisthenics, einer besonderen Art des Krafttraining. Dort wird das eigene Körpergewicht als Widerstand angewendet.