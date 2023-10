Politik entscheidet über Parkpflegewerk Gute Noten für den Benrather Schlosspark

Die Vereinigung all dieser Funktionen ist jetzt in ein Parkpflegewerk eingeflossen, das der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen in seiner Sitzung am 27. Oktober beschließen soll. Die Bezirksvertretung 9 hatte einen entsprechenden Beschluss in ihrer September-Sitzung einstimmig befohlen. Nachvollziehbar, hat die Stadtteilpolitik doch mehrere Jahre auf den Plan warten müssen.