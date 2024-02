Kunst in Düsseldorf Gabriele Liffers stellt in Kaiserswerth aus

Der Liebe zum Papier blieb die Malerin treu. Dieses versetzt sie oft mit verschiedenen Substanzen wie Gips, schafft so neue Strukturen. Darauf malt Liffers in mehreren Schichten mit Acrylfarbe. Dabei wählt sie Erdtöne, vom dunklen Braun bis Schwarz über rötliche Ockertöne hin zum hellen Beige und gebrochenem Weiß. „Gabriele Liffers ist eine sehr ,konsequente‘ Künstlerin, ihre Themen, ihre Farbpalette, ihre Arbeitsweise sind im Wesentlichen gleichgeblieben, selbstverständlich weiterentwickelt durch persönliche Erfahrungen und äußerliche Ereignisse“, heißt es in der Ausstellungsankündigung. So ist die Künstlerin sehr viel gereist, hatte Studienaufenthalte in Italien, Dänemark und Ein Hod in Israel.