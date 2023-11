Karneval in Düsseldorf Für die Stunk-Sitzungen startet der Vorverkauf

Die Eröffnung der Karnevalssession steht an diesem Wochenende mit dem Erwachen des Hoppeditz an und auch der alternative Sitzungskarneval steht in den Startlöchern. Am Montag, 13. November, beginnt um 17.17 Uhr der Kartenverkauf für die beliebte Stunksitzung im Düsseldorfer Capitol-Theater. Mindestens sechs Abende mit der Kabarettshow unter dem Motto „Sturm im Altbierglas“ sind zwischen dem 2. und 11. Februar geplant. Das Autorenteam bilden wieder Martin Maier-Bode, Jens Neutag und Sabine Wiegand. Zum Ensemble gehören Sabine Wiegand, Franka von Werden, Carolin Stähler, Jens Spörckmann, Robin Schüllenbach, Dennis Prang, Harry Heib und Franziska Lehmann. Karten ab 44 Euro gibt es ausschließlich unter www.stunk.net.