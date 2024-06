Kunst in Düsseldorf Einblicke in Friederich Werthmanns Skulpturengarten

Die Verbindung von Natur und Kunst ist immer beliebter geworden und so gibt es in vielen Städten inzwischen große Skulpturengärten. Eine besondere Anlage dieser Art in Düsseldorf können Besucher am Tag der offenen Gartenpforte am Sonntag, 9. Juni, und am Sonntag, 14. Juli, erleben. Dann öffnet von 11 bis 17 Uhr in Kaiserswerth das alte Landgericht an der Alte Landstraße 223. Dieses war seit Beginn der 1960er-Jahre Arbeits- und Wohnort des Künstlerpaares Friederich Werthmann und Maren Heyne und dort befinden sich in dem angrenzenden Garten zahlreiche Skulpturen.