Frezeit in Düsseldorf Freizeit-Tipps für die Woche

Pure Note Im Unverpackt Waren Laden und Restaurant Pure Note Brunnenstraße 30 tritt am Freitag um 20 Uhr, die in Deutschland geborene Künstlerin Lucie Glang auf. In ihren Liedern singt sie von ihrem Leben in verschieden Ländern und wie sie die Verbindung zur Musik hergestellt hat. Nachdem sie in Deutschland auf Tour gegangen ist und auf vielen Festivals gespielt hat, kommt sie 2024 mit einer Band und ihrer ersten EP wieder.