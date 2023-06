Pralles Freizeitprogramm für Düsseldorf Tango am Kö-Bogen und Tanzparty im Zakk

Tanzen Bis einschließlich September werden einmal im Monat montags die Tangonächte am Kö-Bogen stattfinden. Am Montag, 5. Juni, ist es ab 18 Uhr wieder soweit. Dann sorgt ein DJ für den richtigen Sound. Im Tanzhaus NRW, Erkrather Straße 30, trifft sich am Mittwoch die Salsa-Szene, um nach einer Einführung in den Tanz gemeinsam loszulegen. Beginn ist um 21.15 Uhr.