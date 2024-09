Freizeittipps für kühlere Tage So wird der Herbst in Düsseldorf golden

Das kurzärmelige Shirt hängt noch griffbereit im Schrank, aber der Blick wandert jetzt viel öfter zu den Pullis. Vor zehn Tagen war es noch so warm, aber jetzt ist es schon so früh dunkel und geregnet hat es auch viel. Nicht mehr lang, und der tiefe Herbst kommt als „dunkeldüstergraue Plage“ auf uns zu in einem Monat, den Fritz Eckenga mit den Worten grüßte „November, bist ein Arschgesicht!“ Bis dahin haben wir aber noch den Oktober, und wir hoffen, er bringt uns den schönen, den goldenen Herbst – in dem es rausgeht und uns der Wind bei Sonnenschein in die Haare greift. Wir setzen jedenfalls auf die schönen Momente, draußen und drinnen. Hier eine Auswahl.