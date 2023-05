Freizeittipps für die komenden Tage In dieser Woche wird es sportlich in Düsseldorf

Radtour Die Stadt bietet Teilnehmern des „Stadtradelns“ am Donnerstag eine kostenlose Tour zu dem Nachhaltigkeitsthema Wasser an. Die Tour wird von Fachleuten aus der Stadtverwaltung begleitet und ist etwa 25 Kilometer lang. Startpunkt der „Wasser im Norden Tour“ ist der Fernbahnhof des Flughafens um 16 Uhr. Teilnehmer fahren an der Mündung des Schwarzbachs und am Wasserwerk Bockum an der Grenze zu Duisburg vorbei. Interessierte können sich per E-Mail an stadtradeln@duesseldorf.de anmelden.