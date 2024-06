Freizeittipps Tanzen, singen und Public Viewing in Düsseldorf

Tag der Architektur „Einfach umbauen“: Unter dem bundesweiten Motto beim Tag der Architektur sind am Wochenende in Düsseldorf zehn Objekte zu besichtigen. Unsere Tipps: Sanierter Altbau an der Martinstraße 9 (Sonntag 12 bis 18 Uhr); Umbau eines Einfamilienhauses in Gerresheim zum Energie-Effizienhaus, Am Lehn 7 (Sa 11 bis 14, So 14 bis 16 Uhr); 3DRM Loftstudio: eine Großbäckerei wird zum Bürobau für Kreative, Frankenstraße 23 (Sa und So 10 bis 16 Uhr); das Tankstellen-Denkmal am Arag-Komplex wird zum Architekturbüro, Heinrichstraße 153 (Sa und So 12 bis 16 Uhr). Weitere Infos und alle Objekte unter akwn.de