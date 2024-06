Freizeittipps für das Wochenende Ein Wochenende mit vielen Festivals und Festen

Düsseldorf · An mehreren Orten in der Stadt wird es am Wochenende bunt zugehen. So startet beispielsweise ein Märchenfestival und die Comic- und Mangaconvention. Eine Auswahl aus den vielen Freizeitmöglichkeiten in Düsseldorf:

07.06.2024 , 05:15 Uhr

Auf dem Kittelbach geht es am Sonntag wieder für viele hundert Badeenten um den Sieg im Entenrennen. Foto: dpa/Michael Matthey

Von Julia Hallmann