Freizeittipps für Düsseldorf Viel Musik und kulinarische Genüsse

Theater An beiden Wochenendtagen präsentiert das Theater an der Luegallee, Luegallee 4, die Mordserie „Das Gasthaus an der Düssel“. Am Samstag um 15 und 20 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr. Ein Inspektor und seine Kollegin sind einem Mörder mit „der schwarzen Hand“ auf der Spur. Tickets gibt es ab 20 Euro unter www.theaterluegallee.de.