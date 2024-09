Freizeittipps für das Wochenende in Düsseldorf Budenfest, Beats und Bücher

Open Air Das Event „Riverside Sessions“ lädt am Freitag zum Tanzen ein. Ab 17 Uhr spielt DJ LionKay am Stadtstrand am Tonhallenufer Melodic- und Techhouse-Musik. Ein Eintrittspreis wird nicht erhoben, Drinks kann man vor Ort kaufen. Weitere Infos gibt es unter www.stadtstrand-duesseldorf.de.