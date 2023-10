Freizeittipps für das Wochenende in Düsseldorf Kirmes, Trödel und ganz viel Musik

Tanz Hinter die Kulissen des Balletts am Rhein im Ballettprobenhaus, Merowingerstraße 88, kann man am Samstagmorgen um 10.30 Uhr in einer einstündigen Führung blicken. Es werden die Ballettprobesäle, das Spitzenschuhlager, der Kostüm-Anproberaum, die Trainings-, Reha- und Ruheräume, die Umkleiden sowie die Aufenthaltsbereiche der Ballettcompanie gezeigt. Je nach Besichtigung wird den Teilnehmern ein kurzer Einblick in ein Training oder in eine Probe gewährt. Karten können online unter www.webshop.operamrhein.de für 7 Euro erworben werden.