Freizeittipps für Düsseldorf Das ist am Pfingstwochenende in Düsseldorf los

Junges Theater „Das Pommes-Paradies“ beschäftigt sich mit Kinderarmut in einer reichen Stadt und richtet sich an junge Menschen ab zehn Jahren. Am Samstag wird das Stück an der Münsterstraße 446 um 16 Uhr gezeigt. Darin lässt sich Emin nachts im Supermarkt einschließen, nachdem zuvor das Geld für den Einkauf nicht reichte. Emin staunt nicht schlecht, was da alles los ist. Tickets gibt es für zwölf Euro.