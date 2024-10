Freizeittipps für Düsseldorf Viel los am Wochenende in Düsseldorf

Theater Am Samstag steht im Düsseldorfer Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz 1, die Premiere des Heimkehrerdramas „Draußen vor der Tür“ an. Das Drama von Wolfgang Borchert über den heimgekehrten Soldaten Beckmann nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt sich mit universellen Fragen, die in dieser Inszenierung auf einen Gegenwartsbezug treffen. Weitere Informationen sowie Karten für die Vorstellung um 19.30 Uhr (ab 12,50 Euro) unter www.dhaus.de.