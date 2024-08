Freizeittipps für Düsseldorf Viele Filme, Comedy und Musik unter freiem Himmel

Alltours-Kino Das Open-Air-Kino am Robert-Lehr-Ufer 3 ist zurück und zeigt Filme aus allen Genres. Am Samstag um 21.35 Uhr wird der Film "Eine Million Minuten" aufgeführt, der die 694-Tage lange Weltreise einer Familie verfolgt. Auch "Ghostbuster: Frozen Empire" wird am Wochenende, Sonntag, 21.35 Uhr, gezeigt und bringt die Geschichten aus der Feuerwehrwache in New York zurück auf die Leinwand. Tickets für beide Filme gibt es unter www.alltours-kino.de.