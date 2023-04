Osterferienprogramm in Düsseldorf Spannende Freizeitangebote nur für Jungen

Höhepunkt der diesjährigen Jungenaktionstage ist ein Fest am Dienstag, 11. April, von 11 bis 16 Uhr, auf dem Abenteuerspielplatz in Eller, Heidelberger Straße 46. Auf die Jungen und angehenden Männer warten dann eine Menge Attraktionen und Aktivitäten rund um das Motto „Jump ’n’ Run“: ein Kletterturm mit Abenteuerhöhle, Branding, ein Mario-Land-Parcours, die Warios-Goldmine, Bogenschießen und Essen am Lagerfeuer. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.