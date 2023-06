Freizeittipps für die Ferien Was in den Sommerferien für Kinder und Jugendliche in Düsseldorf geboten wird.

Naturerkundung Was surrt hier über die Wildblumen? Wie heißt der Käfer dort am Baum? Vom 26. Juni bis zum 14. Juli können Kinder von fünf bis zwölf Jahren in der Waldschule im Wildpark Grafenberg und dem umgebenen Wald diesen Fragen auf dem Grund gehen. Täglich können die Kinder (nur in Begleitung von einem bis zwei Elternteilen) von 13 bis 15.30 Uhr Wald, Wasser und Wiesen erkunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist über www.duesseldorf.de/stadtgruen/wald/waldschule erforderlich. Pro Person kann nur ein Termin gebucht werden, an welchem ein Lebensraum behandelt wird. Die Termine am 26. und 27. Juni sind bereits ausgebucht.