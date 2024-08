Bereits zu Begibb des 19. Jahrhunderts soll Düsseldorf erstmals als „Klein-Paris“ bezeichnet worden sein. In Anlehnung an diese Bezeichnung und das Kunstviertel Montmartre, in dem unter anderem Picasso und Dalí gelebt haben, hat sich nun der Verein „Klein Montmartre Kaiserswerth“ gegründet. Unter dem Vorsitz von Andrea Dahmen organisiert der Verein zum zweiten Mal eine große Open-Air-Ausstellung in der Kaiserpfalz. Zudem verfolgt er das Ziel, Künstler zu unterstützen und Sponsoren für weitere Ideen zu gewinnen.