Französische Kulturreihe in Düsseldorf Savoir vivre in Bilk für Cineasten, Gourmets und Musikliebhaber

Freitags stehen ab dem 15. März dann im Pure Note französische Spezialitäten zur Verkostung während der Konzertabende bereit. In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre präsentieren dann jeweils ab 19.30 Uhr die Künstler all das, was die französische Musik so einzigartig macht. Einige Formationen wie das Duo „Mon Pote“ oder „Toi et moi“ aus Köln, die schon im vergangenen Jahr für Begeisterung sorgten, sind erneut am Start. Daneben spielen Newcomer wie „Emile & Harena“ und Profis, die oft mit diversen Showgrößen auf der Bühne stehen.