Sportclub feiert : Fortuna feiert die Saisoneröffnung

Fortuna-Fans feiern die Saisoneröffnung mit ihrem Verein am Wochenende auf dem Apollo-Platz. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Erstmals laden die Sportler ihre Fans auf den Apollo-Platz am Rheinufer ein. Am Sonntag gibt es ein Fest mit vielen Attraktionen.

Die Anspannung wächst bei den Fortuna-Fans. Es sind keine drei Wochen mehr, bis der Ball in der obersten nationalen Fußball-Spielklasse wieder rollt und die Düsseldorfer Elitekicker sind mit dabei. Zum Saison-Auftakt (17. August) geht es in den Norden zum SV Werder Bremen. Bevor sich die „Hardcore“-Fans aber in die Hansestadt aufmachen, geht es am kommenden Samstag zum Testspiel gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar ins Paul-Janes-Stadion an den Flinger Broich und am Sonntag zur großen Saisoneröffnungssause in Rot-Weiß auf den Apolloplatz.

Ab 10 Uhr dreht sich vor dem Varietétheater am Rhein alles um die Lieblinge der meisten Düsseldorfer Fußball-Fans. Erstmalig hat sich der Fortuna-Vorstand entschlossen, den Familientag in der Innenstadt zu begehen. „Die Entscheidung für den Apolloplatz hatte organisatorische Gründe“, sagt Fortunas Kommunikationschef Thomas Gassmann. Ein Familienfest in der „Heimat“ am Flinger Broich war nicht umzusetzen, weil eine Straßenhälfte wegen Tiefbauarbeiten gesperrt ist. Bei einer Saisoneröffnung in der Arena hätte es zu Terminkollisionen mit einem Spiel des KFC Uerdingen kommen können. „Der Apolloplatz bietet uns außerdem die Möglichkeit, Menschen auch außerhalb des Fortuna-Kosmos zu erreichen“, sagt Gassmann. Also haben die Fortunen am Programm gefeilt und jede Menge große und kleine Attraktionen ans Rheinufer gelockt.

Info Ein Spiel mit einem Aufsteiger aus Spanien Das Spiel Am Samstag, 3. August, ist im Paul-Janes-Stadion der spanische Erstligist SD Eibar zu Gast. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr. Anfahrt am besten mit Bahn 738 bis Fortunaplatz. Der Gegner Sociedad Deportiva Eibar ist ein spanischer Fußballverein aus der 27.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Eibar, Provinz Guipúzcoa, Baskenland. Die Clubfarben sind Blau und Rot. Im Jahr 2014 schaffte der Klub den Durchmarsch aus der dritten in die erste Spielklasse. Das Fest Am Sonntag, ab 10 Uhr, findet der Familientag auf dem Apolloplatz am Rheinufer statt. Anfahrt mit der Rheinbahn bis Haltestelle Landtag/Kniebrücke.

So wird es eine Speedshotanlage, ein Soccer-Dart und Fotoboxen, auch Dosenschießen, Robo-0Keeper, Soccercourt, Torwandschießen, Glücksrad, Kinderschminken, Glitzer-Tattoos und ein interaktives Quiz geben.

Ebenso wird umfassend für das leibliche Wohl gesorgt. Angeboten werden Softdrinks, Kaffee und Bier/Alt, eine umfangreiche Food-Meile mit Burger, Pommes, Bratwurst, Döner, Pizza, Fisch, Eis, Weingummi und Leckereien vom Schwenkgrill. Kein Wunder also, dass Fortuna-Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann dem kommenden Wochenende entgegenfiebert. „Ich freue mich sehr auf die diesjährige Saisoneröffnung“, sagt der Fortuna-Boss. „Bei Vorstellung und Autogrammstunde haben unsere Anhänger auch die Möglichkeit, unsere Neuzugänge kennenzulernen.“ Die Neuzugänge und auch die arrivierten Spieler werden auf einer Bühne von Stadionsprecher André Scheidt vorgestellt. Scheidt wird auch ein Interview mit Fortunas Berater des Vorstandes für Nachwuchsentwicklung, Trainerfortbildung und Sportkooperationen, Erich Rutemöller, führen.

Zu erleben sind die Spieler, die sich tags zuvor gegen den SD Eibar, den zwölften der Saison 2018/19 in der spanischen La Liga, in der „wahren“ Heimat der Fortuna vorgestellt haben. Die Spanier kommen mit der Empfehlung eines 3:0-Erfolgs über Real Madrid und eines 2:2 gegen CF Barcelona aus der abgelaufenen Saison an den Flinger Broich. „Das Aufeinandertreffen mit dem SD Eibar wird für unsere Mannschaft ein guter Gradmesser vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal sein“, erläutert Röttgermann.