Natur in Düsseldorf : Förderprojekt „Essbare Stadt“ wird fortgesetzt

Umweltdezernentin Helga Stulgies sagt, das Projekt Essbare Stadt könne einen wichtigen Beitrag für Klimaneutralität leisten und eine Diskussion zum Themenbereich Ernährung und Nachhaltigkeit anregen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Im vergangenen Jahr wurden mehr als 40 Bio-Hochbeete mit essbaren Pflanzen an öffentlich zugänglichen Stellen in der Stadt gefördert. Das Projekt geht in eine neue Runde.

(lod) Auch im laufenden Jahre fördert die Stadt den Anbau von Gemüse und Obst auf privaten und öffentlichen Flächen. „Essbare Stadt“ heißt das Projekt, durch das auch Themen wie saisonale und regionale Ernährung und Müllvermeidung in den Fokus gerückt werden sollen.

„Um Klimaneutralität 2035 zu erreichen, müssen gewohnte Lebensweisen neu gedacht werden“, erklärt Umweltdezernentin Helga Stulgies. „Das Projekt Essbare Stadt kann einen wichtigen Beitrag leisten und eine Diskussion über Ernährung und Nachhaltigkeit anregen.“