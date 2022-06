Flingern : Flingern feiert Samstag das Internationale Straßenfest

Düsseldorf Das Zentrum von Flingern wird am Samstag zur Fußgängerzone. Beim 42. Internationalen Straßenfest wird gefeiert und getrödelt. Auch einen Bühnenprogramm gibt es.

lod) Am Samstag sind zum 42. Internationalen Straßenfest alle Flingeraner und ihre Gäste eingeladen, auf Flurstraße, Schwelmer Straße, Bruchstraße und am Karl-Wagner-Platz den großen Straßentrödel zu besuchen. Zahlreiche Informationsstände lokaler Organisationen sind auch dabei. Außerdem ist mit vielen Imbiss- und Getränkeständen für das leibliche Wohl gesorgt. Auf der Straßenkreuzung Schwelmer Straße / Bruchstraße steht eine Veranstaltungsbühne, auf der ein langes Unterhaltungsprogramm geboten wird. Die in Flingern arbeitende Modedesignerin Maryam Sakata präsentiert eine Modenschau, Live-Musik kommt zudem von Sängerin Sarah Bouwers, die eine Mischung aus Oper und Hard-Rock im Repertoire hat. Das Bühnenprogramm wird moderiert von Ismail Teggour. „Wir informieren auch über viele kommende Aktionen in Flingern und holen auf die Bühne auch gern Zuschauer, die etwas zu sagen haben“, sagt er. Dieses Miteinander mache das Fest aus.