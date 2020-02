Schwimmen in Düsseldorf-Flingern : Allwetterbad ist bereit für den Neustart

Schwimmen in Düsseldorf-Flingern

Düsseldorf Am Flinger Broich kann ab dem 1. März wieder geschwommen werden. Die Stadt Düsseldorf investierte 26,5 Millionen Euro in das neue Kombi-Bad. Wir haben uns dort schon einmal umgeschaut.

Vor zwei Wochen wollte Roland Kettler den Eröffnungstermin noch verschieben. Zu sehr glich das Kombi-Bad in Flingern einer Baustelle. Doch dank eines Endspurts in den vergangenen Tagen ist der neu erbaute Hallenbadkomplex des früheren Allwetterbades rechtzeitig fertig geworden und erwartet ab dem 1. März die ersten Schwimmer. Im Mai soll dann auch der Umbau des Außenbereichs beendet sein.

Bäderchef Kettler ist nach der gut zweijährigen Bauzeit sichtlich zufrieden, wenn er durch das neue Schwimmbad geht. Denn das Allwetterbad, das seit Ende 2012 nach dem Rückbau des nach einem Sturm irreparablen Zeltdaches nur noch als Freibad genutzt werden konnte, ist zu einer hochmodernen Schwimmstätte geworden. Die Konzeption des Bades ist vor allem auf die Schwimmausbildung und auf den inklusionsfähigen Schulsport mit barrierefreiem Zugang ausgerichtet. „Es ist das Schulschwimmbad in Düsseldorf. Ein vergleichbares Bad in der Umgebung gibt es nicht“, sagt Kettler.

Öffnungszeiten Die Schwimmhalle am Flinger Broich ist montags von 6 bis 10 Uhr, dienstags bis freitags von 6 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 7 bis 15 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet.

26,5 Millionen Euro investierte die Stadt in den Standort am Flinger Broich. Die neue Schwimmhalle hat ein 25-Meter-Becken mit vier Bahnen samt Sprunganlage, ein weiteres 25-Meter-Becken mit drei Bahnen mit Hubboden sowie ein Nichtschwimmerbecken und ein Kursbecken jeweils mit Hubboden. Mit dem Hubboden ist die Wassertiefe bis zu drei Meter variierbar – was auch Taucher erfreuen dürfte. Die Multifunktionalität der Becken ermöglicht Schülern und Sportlern ideale Bedingungen, sei es zum Schwimmen lernen, für die Bewegungstherapie oder das Training.