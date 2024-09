Neues Event in Düsseldorf Festival d’Italia soll 2025 wieder stattfinden

Die Premiere war erfolgreich: Am vergangenen Wochenende fand erstmals das Festival d’Italia in Düsseldorf statt. Von Freitag bis Sonntag konnten Düsseldorfer ein Stück Italien genießen, ohne dafür in den Urlaub fahren zu müssen. Das Festival brachte das italienischen Flair an den Stadtstrand am Tonhallenufer und lockte insgesamt rund 30.000 Besucher an. Aufgrund seines Erfolges soll das Festival auch im nächsten Jahr veranstaltet werden, die Bekanntgabe des Termins folgt noch.