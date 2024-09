Vielfältiges Programm bis Ende September Düsseldorf Festival bringt bewegende Auftritte auf die Bühne

Im Backstage-Bereich entsteht eine eigene kleine Welt für das Team und die Künstler. Es gibt eine Mensa, Büros und Sanitäranlagen. Bis alles so steht, dauert es knapp zweieinhalb Wochen. Am Dienstagnachmittag liefen noch die letzten Vorbereitungen in der Theater-Bar im Vorzelt. In der Mensa helfen wieder viele Ehrenamtliche, die Gerichte für die Mitarbeiter und Künstler vorzubereiten, damit diese jeden Tag frisch zubereitetes Essen als Stärkung direkt neben dem Zelt bekommen können. Für alle, die nicht aus Düsseldorf kommen, haben die Veranstalter in mehreren Containern extra kleine Schlafräume eingerichtet, oberhalb der Büros und direkt neben dem Zelt. So soll das ganze Festival in jedem Jahr so familiär wie möglich gehalten werden.