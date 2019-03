Viel Spaß für Kinder: Freizeit-Tipps für Kinder an Ostern

Düsseldorf Für die schulfreie Zeit über Ostern gibt es viele Aktionen für Kinder. Hier einige Tipps zum Planen und Anmelden.

Schwimmkurse In den Ferien ist es für Schüler möglich, im Düsselstrand, im Familienbad Niederheid, im Schwimm‘ in Bilk und im Gartenhallenbad Unterrath an Schwimmkursen teilzunehmen. Die Kurse finden immer vormittags wie folgt statt: In der ersten Ferienwoche am 15., 16., 17., 18. und 20. April sowie in der zweiten Ferienwoche am 23., 24., 25., 26. und 27. April. Die Teilnahmegebühr beträgt 47,50 Euro für zehn Übungstage. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0211 95745 635.