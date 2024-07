Düsseldorf am Wochenende Das ist das Alternativprogramm zur EM am Stadtstrand

Heute steht das letzte in Düsseldorf ausgetragene EM-Spiel an: Die Schweiz trifft im Viertelfinale auf England. Das Fußball-Fieber in der Stadt wird daher sicherlich einen Höhepunkt erreichen. Wer davon eine Auszeit braucht, findet dieses Wochenende am Stadtstrand am Tonhallenufer ein fußballfreies Alternativprogramm.