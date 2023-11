Angebot in der Benrather Eissporthalle Eiskunstlaufkurse sind stark nachgefragt

Obwohl Aurelia aus Flehe erst sieben alt ist, gehört sie zu den Fortgeschrittenen – und Livia (5) schließt sich ihrer großen Schwester gern an. „Die Trainerinnen sind sehr nett und schaffen es ganz prima, die Kinder zu begeistern“, zollt ihr Papa Lob. Beim Ankleiden von Helm, Hand- und Schlittschuhen benötigt das Schwesternpaar noch väterliche Hilfe, und Oma Sylvia packt immer mit an. Eislaufen in Benrath oder am Brehmplatz gehört längst zu den Familien-Events. In der Sternwartschule, die Aurelia besucht, soll, wie Papa Benedikt berichtet, Eislaufen zukünftig zum Unterricht gehören, sehr zur Freude der Siebenjährigen und ihrer Schwester.