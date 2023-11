Konzert-Lesung in Düsseldorf Eine wahre und romantische Liebesgeschichte

„Hermann und Else – eine romantische Liebesgeschichte aus dem Ruhrgebiet“ lautet der Titel einer Veranstaltung, die am Sonntag, 12. November, um 16 Uhr in der Melanchthonkirche, Graf-Recke-Straße 211, zu erleben ist. Erzählt wird eine „wahre Geschichte“. Denn Hermann und Else haben Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich gelebt, und beide waren typische Kinder des Ruhrpotts: Hermann entstammte einer Bergmannsfamilie, Else einer Eisenbahnerfamilie. Und keiner würde heute mehr die Geschichte ihrer großen Liebe kennen, hätte nicht Hermann seiner Else regelmäßig handgemalte Postkarten geschickt. Kleine, sorgsam gefertigte Miniatur-Gemälde waren das, und sie wiesen Hermann, den jungen Bergmann, als sehr talentierten Maler aus.