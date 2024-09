Hunde als Eisbrecher für das erste Date Ein Singletreff mit Vierbeinern in Düsseldorf

Düsseldorf · Was könnte ein besserer Eisbrecher sein als ein Hund? Bei einem Single-Treff mit Vierbeinern in Düsseldorf können die Herrchen und Frauchen ins Gespräch kommen. Hundetrainer Dirk Lenzen will den Spaziergang regelmäßig anbieten.

13.09.2024 , 18:00 Uhr

Die Teilnehmerinnen beim ersten Singletreff hatten viel Spaß. Foto: RP/Claudia Hötzendorfer

Von Claudia Hötzendorfer