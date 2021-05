Museum in Düsseldorf : Digital animierte Urzeittiere kriechen durch den Aquazoo

Düsseldorf Längst ausgestorbene Tiere werden auf den Fußboden projiziert. So soll die Evolution für jeden leicht verständlich werden – und Verständnis für den Naturschutz wecken.

Dass in den Aquarien des Aquazoos viele Wassertiere schwimmen, ist bekannt. Nun scheint auch der Fußboden zum Lebensraum für Fische geworden zu sein. Denn auf die Fläche zwischen Schlammspringerbecken und Pinguingehege wird mit Hilfe zweier Hochleistungsbeamer eine Wasserlandschaft mit animierten Urzeitwesen projiziert. Die Besucher sehen digital animierte Tiere, die vor etwa 300 Millionen Jahren auf der Erde und in den Meeren gelebt haben sollen. Zum Beispiel den riesigen Fleischflosser Eusthenopteron sowie den Tiktaalik – ein Tier, das sich durch kleine Beine und Flossen sowohl im Wasser als auch an Land fortbewegen konnte.

Die Projektion ist interaktiv. Indem die Besuchenden auf der Projektionsfläche an einer bestimmten Stelle stehen bleiben, können sie zwischen den einzelnen Tieren und Evolutionsstadien hin und her schalten. Eine Uhr zeigt an, in welchem Erdzeitalter die Tiere gelebt haben und in welchem Lebensraum. Auch andere Objekte sind beweglich. Steine rollen herum und kleine Fischschwärme verfolgen die Besucher.