Feiern in Düsseldorf Dieser beliebte Club in der Altstadt öffnet wieder

Einige Monate war es nun ruhig an der Neustraße 51, doch das wird sich sehr bald wieder ändern: Der beliebte Altstadt-Club Schickimicki öffnet am 7. Juni wieder seine Türen. Am 25. November feierte der Club unter dem ehemaligen Betreiber Daniel Vollmer zum letzten Mal in bekannter Form, nun geht es weiter. Ein ehemaliger Mitarbeiter und zwei Stammgäste des Traditionslokals haben das Schickimicki nun übernommen und an einigen Stellen erneuert.