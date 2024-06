Unter fachkundiger Leitung in Düsseldorf Grüne Orte mit Experten entdecken

Ein Rundgang durch das Ökotop Heerdt steht am Samstag, 22. Juni, 14 Uhr, auf dem Programm. Hunde sind dort nicht gestattet. Jürgen Schultze führt am Mittwoch, 26. Juni, 18 Uhr, durch den Aaper Wald. Interessierte erfahren dort Wissenswertes über die naturnahe Waldpflege im Erholungswald. Und Claus Lange bietet am Freitag, 28. Juni, 17 Uhr, eine Führung durch den Malkastenpark an. Dabei zeigt er heimische und exotische Pflanzen.