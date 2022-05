Elbsee

Der Elbsee gehört zur Seenplatte in Unterbach die aus Unterbacher See, Elbsee, Menzelsee und Dreiecksweiher besteht. Das Naturschutzgebiet "Elbsee" wurde im Jahr 2010 aus dem seit 1985 festgesetzten Gebiet "Dreiecksweiher" und dem neu gebildeten Gebiet am Elbsee ausgewiesen, es hat eine Ausdehnung von 157 Hektar.

Von speziell angelegten Aussichtspunkten können Besucher Haubentaucher, Blässhühner, Graugänse oder eine imposante Graureiherkolonie mit bis zu 20 Brutpaaren beobachten. Die Liste der am Elbsee beobachteten Wasservogelarten umfasst über 70 Arten.