Freizeitsport in Düsseldorf Die Rollnacht fährt zur Automeile

Es wird den Inlineskatern empfohlen Schutzausrüstung (Helm und Schoner) zu tragen. Für Teilnehmer bis zum 14. Lebensjahr gilt die Helmpflicht. Die Teilnahme ist kostenfrei. Start ist um 20 Uhr an der Wiese an der Reuterkaserne in der Altstadt. Dort endet die rund zweieinhalbstündige Tour auch wieder. Der nächste Termin ist bereits in einer Woche, am 25. Juli. Dann wird erstmals zu Ikea gerollert. Weitere Infos unter www.rollnacht.de.