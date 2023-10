„Meet the Street“ in Düsseldorf Zuschauer werden im Apollo Varieté zum Teil der neuen Show

Besonders der „Herr an der Stange“ habe ihnen gut gefallen, sagten Julia und Chris. Gemeint war damit der Tänzer und Choreograph Sergey Mishourenko, der an einer frei schwingenden Stange einige Meter über dem Boden seine Künste zeigte. Traditionell können sich die Besitzer einer RP-Premium-Karte die neueste Show als erste und vergünstigt ansehen – so auch an diesem Abend. Julia und Chris waren zu ihrem Hochzeitstag ins Apollo gekommen. Über ihre Erfahrungen auf der Bühne sagte Julia später: „Das ist schon etwas Besonderes.“