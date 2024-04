Angebot des Düsseldorfer Gartenamtes Die Natur bei unterschiedlichen Führungen erleben

Am Freitag, 5. April, geht es um 15 Uhr unter dem Motto „Frühling – Erste grüne Spitzen im Südpark“ unter der Leitung von Ulla Hannecke los. Der Rundgang ist auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen geeignet. Am Samstag, 6. April, müssen die Teilnehmer früh aufstehen, denn dann startet um 7.30 Uhr ein Rundgang am Pillebach. Dabei werden mit der App BirdNet Vogelstimmen in der Natur erkundet. Die Teilnehmer müssen deshalb ein Smartphone mit der App mitbringen. Auch Ferngläser werden empfohlen. Der Rundgang von Marc Schrepel ist nicht geeignet für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und Hunde können auch nicht mitgebracht werden.